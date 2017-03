Um golo "português" deu a vitória ao México na madrugada desta quarta-feira, na visita a Trinidad e Tobago: Diego Reyes, defesa cedido pelo FC Porto ao Espanhol, apontou de cabeça o 1-0 após canto de Layún, jogador portista, aumentando para dez os pontos dos aztecas em quatro jogos.

Além destes dois elementos, também o igualmente dragão Herrera e o benfiquista Raúl Jiménez foram apostas iniciais do selecionador mexicano. Jiménez, porém, acabaria por ser substituído, aparentemente por lesão, aos 57 minutos, no lance precisamente anterior ao golo do triunfo mexicano.

O México mantém assim a liderança isolada na fase de apuramento da CONCACAF para o Mundial 2018, tendo mesmo aumentado a vantagem sobre o segundo, a Costa Rica, que não foi além de um empate na visita às Honduras: 1-1. Os sportinguistas Bryan Ruiz e Joel Campbell foram titulares, com o último a sair aos 82 minutos.

Os costa-riquenhos estão agora a três pontos do México (têm sete) e com igual vantagem sobre os Estados Unidos, que conseguiram o mesmo resultado no Panamá. Os norte-americanos situam-se neste momento no quarto lugar, fora da zona de apuramento direto, com os mesmos quatro pontos das Honduras e um atrás do terceiro, precisamente o adversário desta madrugada. Já Trinidad e Tobago é último, com apenas três pontos.