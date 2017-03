O cantor norte-americano vai receber o Nobel da Literatura este fim de semana em Estocolmo, noticiou a Academia Sueca.

“Dentro de alguns dias Bob Dylan visitará Estocolmo e dará dois concertos. A Academia Sueca está ansiosa com a chegada do fim de semana e aparecerá num dos espetáculos”, pode ler-se no blogue da academia.

O encontro formal entre Dylan e a Acadmis será “pequeno e privado, sem a presença dos media”, lê-se na mesma publicação. Ao que parece estas condições terão sido impostas pelo cantor.

Dylan irá receber uma medalha de ouro, um diploma e um cheque de mais de 800 mil euros, cujo prémio só poderia ser reclamado até 10 de Junho.

Recorde-se que o cantor de 75 anos foi galardoado com o Nobel da Literatura há três meses.