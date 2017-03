Leitores amigos e generosos, e por isso também pacientes, de duas breves crónicas publicadas nas edições de 11.03.2017 e de 18.03.2017 do jornal “SOL” fizeram o favor de me enviar questões a que devo tentar responder.

É-me perguntado, em primeiro lugar, o que proporia eu para que se conseguisse evitar o surgimento, em plena letra do Código Penal, dos “conceitos” de “animais” que elenquei na edição de 11.03.2017. Pois muito bem: o que a boa técnica legislativa ensina é que não se deve complicar onde é possível simplificar; e a simplificação seria algo como isto: em vez de se acrescentar ao conceito de “coisa” em geral – ou “coisa móvel” em especial – a palavra “animal”, o que poderia era aproveitar-se o facto de haver normas no Código Penal que contêm definições legais para aí substituir “coisa” ou “coisa móvel” por “objeto furtado” ou objeto material do crime.

Na edição seguinte desse jornal procurei referir-me ao debate oficial em curso em torno da modificação da lei vigente acerca das “contraordenações” previstas para combater a chamada discriminação racial. A este respeito, devo acrescentar, pelo menos, duas notícias:

– A primeira delas visa responder à questão que me foi colocada acerca do que escrevi nesse jornal, na sua edição de 18.03.2017, quando me referi ao facto de a impunidade que tem caracterizado o combate penal e “contraordenacional” ao racismo ter sido já denunciada publicamente e até mesmo com dados quantitativos. Citei então a associação SOS Racismo e isso fez com que me fosse pedido que indicasse alguma fonte publicada que traduzisse essa denúncia. Pois aqui fica: a publicação mais recente que a tal propósito posso indicar é o livro editado por essa associação com o título “Racismo e Discriminação. A Lei da Impunidade”, de junho de 2016, com coordenação de Mónica Catarino Ribeiro e contributos de vários autores.

– Em segundo lugar, posso acrescentar que a proposta de lei que aí referi ter sido há pouco tempo apresentada pelo Governo à Assembleia da República e que estará para receber discussão em plenário proximamente mereceu da Câmara Municipal de Lisboa a seguinte iniciativa: aproveitando a celebração, a 21 de março, do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, esta entidade pública abriu o Salão Nobre dos Paços do Concelho para realizar uma conferência-debate, durante toda a manhã desse dia, sob o pretexto dessa lei (ou dessa preparação de lei), mas com a presença de vários organismos nacionais e internacionais, com apresentação geral a cargo do vereador dos Direitos Sociais, João Afonso, e com encerramento a cargo da secretária de Estado da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro.

Miguel Pedrosa Machado​, Advogado