Segurança – uma agenda de nova geração

Precisamos de uma agenda de segurança de nova geração que, ao mesmo tempo, seja uma agenda de cidadania e de mobilização para um futuro comum

O mundo em que vivemos é cada vez mais marcado pela incerteza e pela insegurança.

A repetição sistemática de ataques e ameaças terroristas que atingem os cidadãos comuns, os riscos de ataques cibernéticos e de invasões da privacidade, os sinais cada vez mais preocupantes de interferências na qualidade e na credibilidade da informação, a incerteza acrescida quanto à robustez das plataformas que sustentam os sistemas financeiros, de saúde ou de comércio eletrónico face ao poderio dos seus potenciais inimigos devem fazer-nos repensar a perspetiva com que, como europeus, tendemos a avaliar os investimentos em segurança e defesa.

Precisamos de uma agenda de segurança de nova geração que, ao mesmo tempo, seja uma agenda de cidadania e de mobilização para um futuro comum e partilhado na União Europeia (UE).

O investimento na defesa e na segurança foi, durante muitas décadas, estigmatizado como fazendo parte da agenda política conservadora e de direita. Foram tempos em que a paz, em termos gerais, era dada como adquirida. Hoje, apostar na segurança é defender os cidadãos e a democracia. Essa agenda não pode ser capturada e deixada ao livre arbítrio de um setor demarcado da sociedade.

Construir uma agenda de segurança de nova geração, focada na defesa dos valores essenciais da liberdade e da democracia, é um desafio que os progressistas têm de enfrentar com sucesso se quiserem continuar a ser um dos pilares centrais do processo de evolução dos modelos políticos, económicos e sociais na Europa e um pouco por todo o planeta.

Esta constatação também é válida para os processos de cooperação para o de-senvolvimento que a União Europeia promove com grandes territórios do globo ainda classificados como em vias de desenvolvimento.

Igualmente nesses espaços, a interdependência entre desenvolvimento e segurança é hoje mais evidente que nunca. Sem segurança, as ajudas ao desenvolvimento raramente chegam ao destino desejado e, sem desenvolvimento, a segurança continuará a ser uma utopia.

Na Declaração de Roma, para além da aposta no papel global da União Europeia, na Europa social e na Europa sustentável e próspera, incluindo a conclusão da União Económica e Monetária (UEM), os líderes europeus comprometeram-se a concretizar uma Europa mais segura, onde os cidadãos possam viver e circular em liberdade, cooperando entre si e ajustando o controlo de fronteiras para permitir um acolhimento adequado dos refugiados e migrantes e fazer frente às ameaças terroristas.

Transformar as palavras em políticas concretas, envolvendo as universidades, os centros de conhecimento, as comunidades e as organizações da sociedade civil, em processos partilhados com os pilares da soberania e as forças de segurança, proteção e socorro, é passo em frente na resistência cidadã e na não cedência às ameaças ao direito de viver em liberdade.

Fazer da segurança um desafio da sociedade europeia e das sociedades nacionais, das comunidades regionais e locais e de cada um de nós, com valores e com informação, pode e deve ser um desafio mobilizador para as próximas décadas.

Eurodeputado