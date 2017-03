Nuno Pedro já não é o treinador do Gafanha da Nazaré.

Depois da derrota frente à AD Oliveirense, na fase de subida do Campeonato de Portugal, o treinador foi afastado do comando técnico da equipa através de uma SMS.

Os resultados da equipa originaram descontentamento na Direção do Gafanha liderada por João Paulo Ramos e 10 minutos depois do jogo terminar, Nuno Pedro recebeu a mensagem que estaria dispensado.

"No final do jogo de domingo, foi-me dito por SMS que já não contavam comigo para o projeto. Na segunda-feira, disseram-me formalmente que, por unanimidade da direção, não contavam comigo", explicou Nuno Pedro.

“Fui contratado para dois anos, para no primeiro lutar para chegar à fase de subida e no segundo tentar a subida. Neste primeiro já tínhamos superado as expectativas”, concluiu.

O presidente do Gafanha, João Paulo Ramos, já veio informar que o ex-treinador da equipa sénior, Nuno Pedro, será o novo técnico da equipa de juvenis do clube, mas o mesmo garante não saber de nada.

Por outro lado, Ricardo Pinheiro, treinador dos juniores, foi promovido a técnico principal da equipa sénior do Gafanha que, domingo, recebe a UD Oliveirense.