Amido Baldé, o avançado luso-guineense do Tondela emprestado pelo Marítimo, foi diagnosticado com uma tromboembolia pulmonar bilateral, disse o responsável do Departamento Médico do clube num comunicado.

O atleta ter-se-á sentido mal a 20 de março, acabando por se deslocar ao Hospital CUF Viseu, no qual foi observado: "Realizou uma tomografia axial computorizada (TAC) torácica e análises, sendo de pronto transferido para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), com diagnóstico de tromboembolia pulmonar bilateral", lê-se.

A mesma nota refere que o jogador, de 25 anos, ficou internado no Hospital, tendo sido acompanhado por várias especialidades médicas e por um responsável do Departamento Médico do Tondela.

O jogador teve alta no dia 24 deste mês e encontra-se em casa com a situação controlada. O tempo de paragem do atleta ainda é desconhecido, todavia sabe-se que poderá não jogar o resto da época.