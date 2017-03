Um avião, com mais de 140 passareiros a bordo, incendiou-se esta terça-feira no aeroporto de Jauja, no Peru.

A companhia em causa – a Peruvian Airlines – já referiu num comunicado que o avião saiu da pista de aterragem, acabando por se incendiar.

Todos os passageiros conseguiram sair do avião antes das chamas se propagarem e como tal não houve qualquer vítima na sequência do incêndio.

O mesmo comunicado refere ainda que “graças à perícia do piloto evitou-se um acidente maior”.