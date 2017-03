O problema de se chamar aeroporto Ronaldo

Quando soube que iam atribuir o seu nome à ponte sobre o Tejo, Salazar não reagiu bem. Ficou irritado. “O meu nome ainda há de ser retirado”, vaticinou. E acertou em cheio: a 5 de outubro de 1974, apenas oito anos após a inauguração da travessia do Tejo, o nome de Salazar caía e a ponte passava a chamar-se 25 de Abril.

Vem isto a propósito do aeroporto da Madeira, que passa hoje a chamar-se Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo. Ronaldo é um futebolista do outro mundo – e só alguém muito tendencioso não reconhecerá isto. É o jogador mais importante do Real Madrid, onde tem batido todos os recordes; é capitão da seleção nacional, que ajudou a conquistar o primeiro Europeu da sua história; protagonizou em 2009 a maior transferência de sempre do futebol; conquistou quatro bolas de ouro; ganhou títulos sem fim; e ainda tem mostrado uma enorme generosidade a ajudar quem mais precisa. Há que tirar-lhe o chapéu.

Não concordo, no entanto, que “o país deve muito a Ronaldo”, como ouvi dizer um responsável. Deve porquê? Ele ainda não ganha dinheiro suficiente – devíamos fazer uma coleta para pagar essa dívida? Não é acarinhado pelos adeptos quanto baste? A histeria quando toca na bola nos jogos da seleção devia ser ainda maior? Pergunto: devemos-lhe exatamente o quê? Ser um grande jogador de futebol e fazer muito bem o seu trabalho? Ao contrário desse responsável – e embora respeite e admire Ronaldo – não me parece que o jogador precise de mais homenagens, elogios ou mordomias. Já é apaparicado o suficiente.

E a atribuição do seu nome ao aeroporto parece roçar o endeusamento. Nestas coisas, não é preciso esperar que as pessoas morram para se lhes fazer as homenagens. Mas é bom deixar passar algum tempo para decidir com frieza e serenidade. Fazê-lo no auge da fama do jogador pode revelar-se uma decisão precipitada. Mas o pior, parece-me, é tomar esta decisão porque pode beneficiar o turismo da região. E quando o nome de Ronaldo deixar de atrair passageiros? Muda-se o nome do aeroporto como se mudou o da ponte?