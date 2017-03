Já foi divulgado o onze incial da Seleção nacional para a partida particular contra a Suécia no Estádio do Marítimo, na Madeira.

Várias alterações desde a baliza (uma estreia) até ao ataque, mas claro com Cristiano Ronaldo entre os titulares:

Marafona; Cancelo, B. Alves, Neto e Eliseu; D. Pereira, Moutinho e Renato Sanches; Gelson, Ronaldo e Bernardo Silva foram os escolhidos de Fernando Santos.

Esta será a terceira vez que o capitão das quinas vai jogar na ilha onde nasceu, depois de por lá ter passado duas vezes em 2003, ao serviço do Sporting, mas é a estreia absoluta do internacional português com a camisola da seleção.

O jogo está marcado para as 19.45h