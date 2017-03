A companhia aérea nacional do Qatar Airways vai estar a recrutar assistentes de bordo em Portugal. O “open day” vai realizar-se no Hotel Sheraton, em Lisboa, no dia 8 de abril – das 09:00h às 17:00h.

Os candidatos ao lugar devem ter, no mínimo, 21 anos e cerca de 2,12 metros de altura (com os braços esticados e em pontas dos pés) e devem também preencher requisitos de educação secundária completa e ainda entender e falar inglês fluente.

Para além destes requisitos, a companhia aérea poderá propor que os candidatos, caso sejam escolhidos, se mudem para Doha, no Qatar – base da companhia aérea.