"Em aproximadamente 1h30 de espetáculo, esta viagem no tempo vai relembrar o percurso, a evolução e as memórias de toda esta cultura, através de vídeo e músicas que vão desde "Não Sabe Nadar" dos míticos Black Company até "Lembra-te" de Bispo", além de canções de todos os representados, antecipa um comunicado.

O festival realiza-se a 30 de Junho e 1 de Julho no Ericeira Camping. Também confirmados estão Post Malone e Valas.

O passe com direito a campismo custa 38 euros; sem acesso a campismo tem o preço de 30 euros; e o bilhete diário custa 22. Cartaz: