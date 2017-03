A gestão, a alegria e o adversário Para o selecionador nacional “não há jogos particulares”quando se está “ao serviço do país”. Santos admitiu que os jogadores que ficaram no banco frente à Hungria vão ter “a sua oportunidade” no estádio do Marítimo. Contra uma Suécia que considerou “taticamente muito forte”, lembrou a “grande expectativa” depositada no jogo. “Vai ser uma grande alegria para o povo da Madeira. Interessa-nos fazer um bom jogo, para que essas pessoas sintam orgulho de ver a sua seleção”, reforçou.

O clássico, mas não só

O clássico tem sido um dos temas em destaque desde a preparação do jogo de Portugal frente à Hungria. Cada vez mais perto do Benfica-Porto, Santos falou sobre a eventual gestão dos jogadores, no Funchal. E respondeu, exemplificando com outro caso. O selecionador lembrou que Bernardo Silva e João Moutinho, ao serviço do Mónaco, disputam, também a 1 de abril, a final da Taça da Liga, em França. “Porquê falar só do clássico e não de todos os outros?”, questionou, num momento em que garantiu que “se algum [jogador] tivesse esse pensamento, com a relação pessoal e frontalidade que temos aqui, ter-me-iam pedido para não ir à Madeira. Ninguém o fez, pelo contrário”. No entanto reforçou que em jogos particulares “podem ser feitas seis substituições o que abre a porta a outras soluções”. “Vamos gerir”, concluiu.

Confrontos

Apesar do último jogo entre as duas seleções ter deixado boas memórias ao povo do nosso país, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo (apuramento Mundial 2014), a Suécia está longe de ser uma adversária de recordações felizes. Este será o 18.º confronto entre as duas nações. Até hoje, o conjunto luso soma 5 triunfos, 6 derrotas e 6 empates. E dos 9 jogos realizados em território português, a equipa das quinas só tem um triunfo (2013, playoff de acesso ao Mundial, na Luz).

Sem parcerias

Antes de partir para a ‘Pérola do Atlântico’, a seleção nacional realizou o último treino na Cidade do Futebol. Fernando Santos teve à sua disposição os 25 jogadores convocados e desvalorizou a parceria André Silva/Cristiano Ronaldo, num momento em que lembrou a importância de jogadores como Nani e Éder, no Euro. “Para mim não há parceiros. Se não treinavam em casa e escusavam de vir aqui”, atirou.

Zlatan não é a suécia

Em grande forma no United, Ibrahimovic despediu-se da seleção sueca depois do Euro2016. Uma ausência pouco significativa já que na perspetiva de Fernando Santos “as equipas não são feitas de um jogador, mas de um coletivo”.

A estátua, o museu, a estreia e... Começou no Andorinha Futebol Clube, na Madeira. Hoje, já se passaram 137 jogos desde que está ao serviço da seleção e aterra em casa para jogar pela primeira vez com a camisola das quinas. Mais de 10.000 pessoas vão encher as bancadas do estádio do Marítimo para assistir ao encontro sobretudo para ver jogar o homem que já conta com uma estátua, um museu e, a partir de amanhã, um aeroporto com o seu nome na ilha (ver caixa ao lado). Até hoje tinha passado por lá apenas duas vezes, no mesmo ano, ao serviço do Sporting (2003). “Este jogo é uma homenagem ao povo da Madeira. Voltar lá 16 anos depois foi um grande detalhe”, afirmou.

...O aeroporto

Um dia depois do Portugal-Suécia vai ser inaugurado o aeroporto Cristiano Ronaldo. Depois da polémica, está garantida a presença do Presidente da República e do primeiro-ministro na cerimónia.