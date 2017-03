O restaurante de José Avillez, um dos chefes portugueses mais conceituados de sempre, é o único restaurante português que consta da segunda parte da lista dos 100 Melhores Restaurantes do Mundo.

Contudo, o restaurante Belcanto caiu sete lugares, passando assim da 78ª posição para a 85ª.

O restaurante do chef Avillez estreou-se nesta prestigiada lista há dois anos e conquistou assim o 91º lugar.

O top 50 desta lista, conhecida como The World’s 50 Best Restaurants, apesar de incluir o dobro dos espaços de restauração, apenas será revelado no dia 5 de abril.