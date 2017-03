O estádio do Marítimo, na Madeira, recebe hoje o particular Portugal-Suécia, às 19.45h, num jogo que fica marcado pelo regresso de Cristiano Ronaldo a casa. Esta será a terceira vez que o capitão das quinas vai jogar na ilha onde nasceu, depois de por lá ter passado duas vezes em 2003, ao serviço do Sporting.

Antes do jogo, a seleção deu um pequeno passeio, mas sem sair do recinto do hotel onde a formação lusa está instalada.