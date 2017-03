O Museu Nacional de Imprensa divulgou algumas das caricaturas que vão ser apresentadas esta quarta-feira no Aeroporto da Madeira, que passará a partir de amanhã a ser designado Aeroporto Cristiano Ronaldo.

A organização avançou que as cerca de 30 "caricaturas são provenientes de países tão distintos como Bolívia, Brasil, Colômbia, Egito, Espanha, Finlândia, Irão, Polónia, Portugal, Rússia e Ucrânia".

O estádio do Marítimo, na Madeira, recebe hoje o particular Portugal-Suécia, às 19.45h, num jogo que fica marcado pelo regresso de Cristiano Ronaldo a casa. Esta será a terceira vez que o capitão das quinas vai jogar na ilha onde nasceu, depois de por lá ter passado duas vezes em 2003, ao serviço do Sporting.