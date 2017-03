O Irão, orientado por Carlos Queiroz, deu um passo de gigante rumo ao Mundial 2018, ao vencer a China em casa por (1-0). O único golo do encontro, apontado por Mehdi Taremi aos 46 minutos, deixa os iranianos a precisar apenas de uma vitória na próxima ronda, em que recebem o Uzbequistão, para garantir um inédito segundo apuramento consecutivo.

O conjunto do técnico português lidera o Grupo A com quatro pontos de vantagem sobre a Coreia do Sul, que bateu a Síria igualmente por 1-0 - este resultado já garantia ao Irão, no mínimo, o terceiro lugar que dá acesso ao play-off. Pouco depois, o Uzbequistão acabou por vencer o Catar pelo mesmo resultado, deixando as contas como estão agora - se não o tivesse conseguido, até bastaria apenas um empate ao Irão no próximo jogo para garantir o apuramento. Assim, poderá fazer a festa em caso de vitória.

No Grupo B, o Japão assumiu a liderança isolada, ao golear a Tailândia por 4-0. Falta, ainda, disputar o Arábia Saudita-Iraque - em caso de vitória, os sauditas igualam os japoneses com 16 pontos, mais três do que a Austrália, que venceu os Emirados Árabes Unidos por 2-0.