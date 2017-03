A Comissão Disciplinar da FIFA aplicou um castigo pesado (mas exemplar) a Lionel Messi: quatro jogos internacionais (de seleções), devido a insultos ao árbitro auxiliar do jogo da passada quinta-feira entre a Argentina e o Chile, de apuramento para o Mundial 2018 - resolvido, curiosamente, pela Pulga... de penálti (1-0).

O procedimento disciplinar do organismo que rege o futebol mundial foi aberto após o encontro, com base nas imagens televisivas. Curiosamente, no documento enviado pela FIFA, a equipa de arbitragem revela não ter ouvido qualquer insulto da parte de Messi. Emerson Augusto de Carvalho, alegadamente o auxiliar visado pelo capitão argentino, assume protestos de Messi com palavras "impercetíveis", que só terão ficado claras quando viu as imagens.

Messi falhará assim já o Bolívia-Argentina que se disputa na noite desta terça-feira, além dos três encontros de qualificação seguintes. Assim, o astro da seleção alvi-celeste (condenado ainda a pagar uma multa de 10 mil francos suíços, cerca de 9300 euros) só poderá voltar aos relvados pela Argentina na última ronda do apuramento.