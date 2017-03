A atriz norte-americana saiu a meio do programa ‘Celebrity Juice’, após os produtores terem mostrado uma imagem antiga.

A protagonista de Baywatch não escondeu ter ficado furiosa com a divulgação da fotografia dos seus tempos de escola.

A atriz abandonou mesmo a gravação do programa para espanto de todos. O apresentador contou ao Independent que a atriz se levantou e disse: “Não estou contente, eu deveria ter acesso a todas as minhas fotografias antes de serem divulgadas. Não estou contente que as tenham mostrado”.

Pamela Anderson não comentou o caso e as fotografias não foram divulgadas até agora.