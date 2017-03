De acordo com o Financial Times, a Tencent que tem negócios em jogo, entretenimento, computação na nuvem e banca online, torna-se a quinta maior accionista da Tesla, detendo 8.167.544 ações. A estrutura acionista é liderada pelo CEO Elon Musk, com 21% do capital,

A construtora está neste momento a fazer um aumento de capital de 1,15 mil milhões de dólares, destinado em espacial ao financiamento da produção do novo Model 3, que será lançado este ano e que terá um preço médio de 35 mil dólares.

A Tesla indicou em fevereiro que espera uma procura dos seus veículos no primeiro semestre deste ano, depois de as encomendas de alguns dos seus modelos baterem recordes.

Em janeiro a Tesla inaugurou uma fábrica em parceria com a Panasonic para a produção em larga escala de baterias de lítio, usadas para armazenar energia e também no Model 3