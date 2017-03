O surfista português Frederico Morais, 25 anos, volta esta noite à acção para a segunda etapa do circuito mundial de surf da World Surf Leage.



A organização de prova marcou chamada para as 6:30 locais, 23:30 em Portugal, sendo que foi anunciado que o palco da etapa para este dia de competição poderá mudar de Margaret River para a onda de North Point, nas imediações da primeira e também no estado australiano do Oeste Australiano. São esperadas excelentes condições de ondas para o arranque da competição.



O surfista português já sabe que vai competir no heat 6 da primeira ronda contra o campeão mundial John John Florence do Havai e o australiano Jacob Wilcox, que compete a convite da organização de prova.



O 2017 Drug Aware Margaret River Pro é a segunda etapa do circuito mundial de surf da World Surf League e tem um período de espera de 29 de Março a 9 de Abril.