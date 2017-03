Jessica Brown, a atriz que interpretou Lady Sybil na popular série "Downton Abbey", revelou que sofre de bulimia há mais de uma década.

A revelação foi feita ao jornal inglês "Daily Telegraph", ao qual contou que sofre de bulimia desde os 14 anos devido à pressão social de associarem a beleza ao êxito.

"Se continuarmos com a ideia de que para triunfar é preciso responder a um tipo de beleza, perpetuamos os problemas que tudo isso acarreta", começou por dizer, revelando ainda que o facto de se sentir sozinha, contribui para o seu distúrbio alimentar.

"Durante muito tempo escondia a minha solidão, até que comecei a falar com outras pessoas sobre mim e isso ajudou-me. Ao dizer o que sou, com as minhas imperfeições, comecei a sentir-me melhor e mais segura comigo própria", continuou.

Agora estou a fazer [a peça] "Hamlet" e está ajudar-me muito o facto de conhecer a psicologia das pessoas e os transtornos mentais", rematou.

Jessica Brown ficou conhecida através da série "Downton Abbey" e atualmente está a realizar uma peça de teatro no Almenida Theatre, em Londres.