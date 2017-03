Foi sol de pouca dura a venda de bilhetes para o Benfica-FC Porto do próximo sábado no Estádio do Dragão. Os azuis e brancos abriram às 10 horas as bilheteiras do recinto, mas não demorou mais de hora e meia até que todos os ingressos ficassem esgotados.

Os dragões receberam cerca de 3250 bilhetes, correspondentes a 5 por cento da lotação do Estádio da Luz, e nesta segunda-feira já haviam anunciado que, face à imensa procura que era esperada, iriam dar prioridade aos sócios detentores de Lugar Anual que tivessem assistido pelo menos a 11 jogos no Dragão esta época.

Ainda assim, foram centenas os adeptos que pernoitaram à porta do estádio, enquanto outros foram chegando de madrugada e já de manhã, na esperança de conseguir o tão desejado bilhete para o clássico onde se joga a liderança, quando faltam oito jornadas para o fim do campeonato.