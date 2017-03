Uma jovem de 15 anos morreu este domingo após ter sido atingida com um tiro na cabeça, dentro da sua casa, em Criciúma, Santa Catarina, no Brasil.

A vítima estaria a brincar juntamente com um amigo de 14 anos, quando tudo aconteceu.

A jovem saiu do local onde estavam e reapareceu pouco depois com uma arma na mão para jogarem ao roleta russa - um jogo de azar onde os participantes colocam uma bala em uma das câmaras de um revólver e disparam sobre a própria cabeça.

Neste jogo, o tambor do revólver é girado e fechado, de modo a que localização da bala seja desconhecida e ao longo do jogo vão disparando sobre as próprias cabeças, que termina frequentemente com a morte de um dos participantes.

Durante o jogo, a jovem disparou sobre si duas vezes, mas ao fazer uma terceira tentativa, a arma acabou por disparar e a adolescente foi atingida mortalmente na cabeça.

Os jovens estavam sozinhos em casa no momento do incidente e agora a polícia está a investigar o caso, uma vez que a arma seria ilegal.