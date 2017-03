É um cenário incrível aquele que chega de Shanghai, na China: um incêndio deflagrou no interior do Hongkou Football Stadium, recinto da equipa da Superliga chinesa Shanghai Shenhua, onde jogam Freddy Guarín, antigo médio do FC Porto, ou o renomado internacional argentino Carlos Tévez.

Curiosamente, e apesar do forte aparato, as informações até agora disponíveis provenientes daquele país asiático revelam que o estádio não chegou a sofrer grandes danos estruturais.