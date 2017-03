CGD: SMS entre Centeno e Domingues fora da documentação requerida por PSD e CDS

Para já, as mensagens SMS trocadas entre Mário Centeno e o antigo presidente da Caixa António Domingues, relacionadas com a entrega de declarações de rendimentos e património, estão fora da documentação requerida pelos deputados do PSD e CDS na comissão parlamentar de inquérito, a segunda ao banco público em curso no parlamento.