Numa altura em que parece estar a reencontrar-se com os melhores momentos, André Carrillo mostra ter outros talentos para além do futebol. Neste caso... o ilusionismo.

Na concentração da seleção do Peru, o extremo do Benfica recebeu a visita do ilusionista peruano Plomo e fez dois truques, o segundo dos quais perante o olhar incrédulo do colega Renato Tapia.

Pode ver o vídeo aqui: