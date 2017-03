Mais uma vitória indiscutível para Roger Federer, a provar que 2017 é, de facto, o ano do seu regresso aos grandes resultados. Na noite desta segunda-feira, o veterano tenista suíço levou claramente a melhor sobre o argentino Juan Martin del Potro, vencendo o confronto em apenas 80 minutos: 6-3 e 6-4.

Atual número seis do mundo, depois de ter aberto o ano a vencer o Open da Austrália, Federer qualificou-se para os oitavos de final do Masters de Miami, onde irá defrontar o espanhol Roberto Bautista Agut, com quem nunca perdeu em quatro confrontos já disputados entre ambos.