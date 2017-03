Quantos peregrinos cabem no santuário de Fátima? As projeções têm apontado para um milhão de peregrinos nas comemorações do centenário das aparições, cerimónias que serão presididas pelo Papa Francisco, mas esta manhã o responsável pelo plano de contingência do Ministério da Saúde revelou que esse número dificilmente se verificará. Na apresentação do trabalho, António Marques Silva, anestesiologista e especialista em medicina da catástrofe, explicou que nas últimas semanas, e para preparar a resposta das autoridades, foram feitos cálculos tendo em conta o espaço físico do santuário e a envolvente. No máximo é realista esperar entre 500 mil a 600 mil pessoas, disse. Mesmo que mais tivessem intenção de participar, dificilmente caberiam, até porque serão criados corredores de segurança no local.

Do lado da Saúde, está previsto um hospital de campanha e uma zona para estabilização de doentes que precisem de ser transportados para o hospital.

O plano de contingência do Ministério da Saúde envolve dez hospitais, que nos últimos meses já começaram a receber formação para atualizar os planos de resposta. Em abril terão lugar simulacros dos diferentes cenários, que incluem a hipótese de atentado terrorista com armas químicas.Os cenários não foram revelados em detalhe mas António Marques Silva reconheceu que a ameaça terrorista foi tida em conta. "Basta olhar à nossa volta para ter de assumir com toda a tranquilidade que isso [um atentado] é um risco", afirmou.

O plano de resposta do Ministério da Saúde não se limita ao ponto alto das celebrações, a 12 e 13 de maio. Vai ser reforçado o acompanhamento aos peregrinos, com centros de saúde abertos à noite e a deslocação de equipas dos cuidados primários aos locais onde os caminhantes costumam recorrer, como as corporações de bombeiros. O Ministério da Saúde vai ainda disponibilizar brochuras informativas nos centros de saúde mas também nas paróquias e cafés sobre os cuidados a ter nas caminhadas. Além disso, será atualizada a app MySNS, que terá mais conselhos úteis.

Mais perto da chegada do 13 de maio, será reforçada a vigilância epidemiológica para despistar eventuais surtos que ponham em causa a saúde dos peregrinos e dos fiéis que participarão nas cerimónias em Fátima.

Na apresentação do plano, António Marques Silva sublinhou que está previsto um trabalho em rede, em que, caso seja necessário, os doentes não serão transportados para os hospitais mais próximos mas para as unidades com uma resposta mais adequada à sua situação. Estão disponiveis e em estado de prontidão até mil ambulâncias e meios aéreos não só do INEM, mas também da Proteção Civil e das Forças Armadas.

"Tranquilidade" e "segurança" foram as palavras de ordem reforçadas pelo especialista, que disse esperar que o trabalho feito este ano a propósito das cerimónias em Fátima ajude a criar novas rotinas nos hospitais nesta área da medicina de catástrofe. Questionado pelo i, António Marques Silva reconheceu que algumas unidades não atualizavam os seus planos de contingência para situações de exceção há vários anos.