Fernando Madureira quer que os adeptos do FC Porto marquem presença em força em Lisboa para o Benfica - FC Porto da próxima jornada. Para isso, o líder da claque portista pede que se tentem vias alternativas para comprar bilhetes.

“Os bilhetes esgotaram em menos de uma hora. Volto a pedir às pessoas para tentarem vias alternativas, como as Casas do Benfica, patrocinadores, empresas que tenham camarotes no Estádio… Tentem em qualquer lado o ingresso mágico para que a força azul e branca se faça sentir na Luz”, disse Madureira à RTP3.

O Benfica – FC Porto será jogado no estádio da Luz no próximo sábado pelas 20h30.