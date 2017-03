À pergunta sobre se a situação do Novo Banco estaria resolvida até ao final da semana, o primeiro-ministro respondeu: “Sim, é essa a perspetiva que temos”. António Costa falava aos jornalistas, na Madeira.

O chefe do Governo está no Funchal para um dia em que terá encontros na autarquia do Funchal, com o Presidente da República e o presidente do Governo Regional, antes de assistirem ao Portugal-Suécia em futebol.

De acordo com o “Jornal de Negócios”, o contrato de assinatura de venda do Novo Banco (NB) deverá ser assinado na quinta-feira. Desde fevereiro que o Governo está a negociar a venda do Novo Banco em exclusivo com o fundo norte-americano Lone Star

Apesar do acordo de princípio com a Comissão Europeia prever a venda, pelo Fundo de Resolução, da totalidade do NB até agosto, em cima da mesa está a possibilidade o Lone Star ficar com 75% da instituição financeira, num negócio em que o Estado fica com 25% do capital mas sem direito de voto e possibilidade de gerir o banco.

Na passada sexta-feira, o ministro das Finanças disse “as negociações no âmbito do processo do Novo Banco estão a evoluir a bom ritmo”. “Consideramos que há condições para um acordo", afirmou Mário Centeno em conferência de imprensa, escusando-se a dar mais detalhes sobre o assunto.

No dia anterior o governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, revelou no parlamento que prosseguem as negociações exclusivas com o Lone Star para a venda do Novo Banco, realçando a complexidade do processo.