GNR, Blind Zero, Linda Martini, Capitão Fausto, You Can’t Win Charlie Brown, Marta Ren & The Groovelvets, Piruka e Bed Legs compõe o cartaz. O preço único do bilhete é de 10 euros.

Na primeira edição passaram pelo Douro Rock Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, Richie Campbell, Mundo Segundo, Sam Alone, Serushio, Capitão Mocho, Ledderplain e Sons do Douro. O número de festivais de música portuguesa tem crescido nos últimos anos destacando-se, entre outros, o Bons Sons, o Sol da Caparica e o Festival F em Faro.