Afinal, ainda há pessoas para quem o fair-play não é uma treta. Num particular entre duas equipas mexicanas, América e Morelia, disputado em San José, Califórnia (Estados Unidos), esse facto ficou espelhado da melhor forma.

Aos 33 minutos, com o América a vencer por 1-0, o árbitro assinalou um penálti a favor do Morelia, entendendo que tinha havido um corte com a mão do defensor. No entanto, e após quase dois minutos, o juiz da partida voltou atrás na sua decisão. E tudo devido a Luis Gabriel Rey, avançado do Morelia que se recusou a marcar o penálti, revelando ao árbitro que não tinha havido qualquer infração.

No final do encontro, que terminou com o triunfo do América por 2-0, Luis Gabriel Rey foi questionado sobre o porquê do seu gesto... e respondeu desta forma: "A honestidade está acima de qualquer outra coisa." Tudo dito.