O jornal britânico Daily Mail escolheu dar destaque às pernas da primeira-ministra britânica e da primeira-ministra da Escócia.

“Never mind Brexit, who won legs-it!”, escreve o jornal na capa, numa referência direta às pernas (“legs”) das duas mulheres. Na foto, aparecem as duas sentadas lado a lado.

No Reino Unido, a polémica está instalada. Esta capa está a ser vista como sexista e ofensiva.

As reações não se fizeram esperar. Yvette Cooper, do Partido Trabalhista, escreveu no Twitter que “as decisões de duas mulheres vão determinar se o Reino Unido vai continuar a existir e a primeira página das notícias mostra os seus membros inferiores”. Alastair Campbell, antigo diretor de comunicação de Tony Blair apelou mesmo a que se rasgassem as edições do jornal desta terça-feira.

Recorde-se que a capa do Daily Mail surge no dia em que será votada a convocação de um novo referendo sobre a independência no Parlamento escocês.