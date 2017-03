Foi encontrado um cadáver dentro de uma mala no porto de de Rimini, em Itália.

O proprietário de uma embarcação apercebeu-se que algo estaria a embater contra o casco e foi ver o que poderia ser. Retirou da água uma mala e ao abri-la deparou-se com um corpo de uma mulher envolta num saco de plástico preto.

De acordo com fontes policias citadas pelo The Irish Sun, a mulher terá sido asfixiada, uma vez que não apresentava qualquer tipo de ferimento visível.

A polícia italiana está agora a tentar perceber se o corpo em causa corresponde a Xing Lei Li, uma mulher de 36 anos de origem chinesa que estava desaparecida desde o dia 10 de fevereiro depois de ter embarcado com o marido e os dois filhos menores no navio MSC Magnifica, em Génova, Itália, para um cruzeiro no Mediterrâneo.

O marido, Daniel Belling, foi detido a 22 de fevereiro em Roma, por suspeitas de ter assassinado a mulher. Este garante que a mulher abandonou o cruzeiro após uma discussão. Todavia não há qualquer evidência que a mulher tenha saído daquela embarcação. O alerta do seu desparecimento apenas foi dado no final da viagem - 10 dias depois - quando a tripulação fez a contagem dos passageiros.

"O corpo na mala mede 170 centímetros e a mulher de Daniel Belling é mais baixa", garantiu o advogado de Daniel Belling, citado pela BBC.

Os dois filhos menores estão atualmente sob proteção dos serviços italianos.