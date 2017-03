A venda de bilhetes para o jogo, este sábado, entre o Benfica e o FC Porto está a ser acompanhada pela polícia. Ainda antes da abertura das bilheteiras, estavam já 300 adeptos, sendo que alguns foram para lá no domingo à noite, escreve o Jornal de Notícias.

A procura de bilhetes para o Clássico terá levado o clube da Luz a disponibilizar alguns lugares dos camarotes, com a particularidade de cada um destes ingressos ter o valor de 200 euros e ser para ver o jogo de pé.

O Jornal de Notícias avança também que as empresas, para quem estão reservados os camarotes, já foram informadas desta situação. O Benfica terá justificado a venda extra de quatro lugares do camarote com o número elevado de pedidos de ingressos dos últimos dias.

Sublinhe-se que os regulamentos da Liga proíbem a venda de bilhetes acima da lotação, que neste caso é de 65 mil espetadores, mas a ocupação das tribunas diz respeito apenas aos clubes.