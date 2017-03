A companhia aérea portuguesa anunciou que, a partir de 17 de julho, terá quatro voos semanais para a capital do Togo, reforçando as ligações ao continente africano.

"A inclusão de Lomé na rede da TAP vem reforçar o seu posicionamento estratégico em África. Para o período de verão de 2017, prevê-se um crescimento de cerca de 20% de capacidade de passageiros e de 22% no número de voos para este continente, relativamente ao mesmo período do ano anterior", revela a TAP em comunicado.

"O Togo é um destino estratégico para a TAP e para o seu hub em Lisboa, plataforma privilegiada de acesso na Europa aos continentes africano e americano", acrescenta a companhia aérea, citada pela agência Lusa.

De acordo com o comunicado da empresa, as ligações entre Lisboa e Lomé serão operadas em aviões Airbus A320, com capacidade para 165 passageiros, às segundas e sextas, com partida de Lisboa às 16h40 e regresso de Lomé às 23h55. Neste voo o circuito é Lisboa – Accra (capital do Gana) - Lomé – Lisboa.

O voo de quartas-feiras e domingos, com partida de Lisboa às 16h40 e regresso de Lomé às 22h10, fazendo o circuito Lisboa - Lomé - Accra - Lisboa.

O Aeroporto Internacional de Lomé-Tokoin tem uma capacidade de tráfego de dois milhões de passageiros por ano.