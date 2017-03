David Beckham sofreu esta segunda-feira um acidente de carro em Londres.

O incidente aconteceu à saída do centro de treinos do Arsenal depois do ex-internacional inglês não ter respeitado a prioridade de outro automóvel, que acabou por embater na porta de David Beckham.

Segundo o jornal AS, Beckham – que ficou magoado no braço direito - saiu imediatamente do seu carro e pediu desculpas ao outro condutor envolvido.

Dentro da viatura estava também o seu filho Brooklyn, que saiu ileso do incidente.