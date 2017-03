Trinta segundos foi o tempo necessário para a marca italiana Alfa Romeo vender cerca de 350 viaturas.

A venda foi alcançada no mercado chinês através da Tmall - uma plataforma de vendas online que pertence à gigante Alibaba – que conseguiu vender 290 unidades da versão Giulia Milano, no valor de 58 mil euros, e 60 unidades do modelo Giulia Quadrifoglio, cuja venda rondou os 138 mil euros.

Em 2016, o grupo Fiat Chrysler Automóveis colocou à venda, na mesma plataforma, um SUV Maserati Levante, que, no espaço de 18 segundos, vendeu 100 unidades, noticia o jornal espanhol La Vanguardia.