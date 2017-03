A informação é hoje avançada ao Diário de Notícias por fonte do gabinete da procuradora-geral, Joana Marques Vidal.

O objectivo da criação destas “superequipas” é permitir um trabalho conjunto na investigação de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude fiscal, entre outros.

“Um dos aspectos é justamente a necessidade de se criar equipas que tendo um coordenador integrem vários magistrados de diversas jurisdições”, defende a PGR, citada pelo jornal.

Com isto pretende-se, designadamente que as investigações passem a integrar vários magistrados do Ministério Público (MP) com experiência nas diversas fases do processo, que vão do inquérito ao julgamento.

Num seminário recente, Joana Marques Vidal já tinha defendido que “a forma de abordagem da investigação criminal por parte do MP relativamente a este tipo de criminalidade tem de ser alterada e essa alteração é exigida todos os dias”.

Ainda de acordo com o diário, nos últimos dois anos o MP avançou com 297 acusações por crimes de corrupção e relacionados.