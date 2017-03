Um incêndio destruiu, esta terça-feira, duas viaturas na Avenida AEP, em Ramalde, no Porto.

Tudo aconteceu depois de um choque em cadeira entre cinco viaturas que provocou o incêndio em dois dos veículos envolvidos.

"Foi um acidente com cinco viaturas, e as duas últimas incendiaram-se. A quinta incendiou-se e pegou fogo à quarta. Já não deu para fazer nada. Os dois carros arderam por completo; só ficou a chapa", disse o chefe de segunda classe do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, António Campos, segundo o Jornal de Notícias.

Os bombeiros foram acionados para o local perto das 09h00 desta manhã para apagarem o fogo que destruiu a totalidades dos veículos.

Não houve registo de feridos na sequência do incêndio.

A avenida em causa está parcialmente cortada, estando atualmente apenas uma das faixas aberta ao trânsito.