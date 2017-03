Jorge Sampaio dá razão a Pedro Santana Lopes

A dissolução da Assembleia da República deveu-se mesmo à demissão de Marcelo da TVI – e de Henrique Chaves como… ministro do Desporto!

Conforme prometemos, já concluímos a leitura das mais de 1000 páginas do segundo volume da biografia de Jorge Sampaio – pelo que se impõe uma leitura global e abrangente desta obra. Porque, para nós, palavra dada é mesmo palavra honrada, eis notas a reter sobre a biografia do ex-Presidente da República:

1) É uma obra que pretende louvar Jorge Sampaio como político – enaltecendo os seus méritos quer como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quer como Presidente da República. Logo, não é uma obra científica, de História, não é um relato rigoroso e imparcial – é um testemunho que visa defender a ação política de Jorge Sampaio.

2) Durante a era de Sampaio, registou-se um protagonismo excessivo da “Presidência “ e um apagamento inusitado do “Presidente”. O que quer isto dizer? Isto significa que as estruturas de apoio da Presidência – nomeadamente os “assessores” – exerceram invariavelmente uma influência decisiva nas tomadas de posição do Presidente Sampaio. Efetivamente, Jorge Sampaio raramente surge a justificar pessoalmente as suas decisões: antes, os vários assessores falam como tivessem exercido, eles próprios, as funções de Presidente da República. Desde a área política até à área económica, passando pela área jurídica – tudo era decidido pelos assessores. Parece, pois, que entre 1996 e 2006, segundo José Pedro Castanheira, Portugal foi uma verdadeira “República de assessores”.

3) Jorge Sampaio – e os seus colaboradores mais fiéis – acabam por dar razão a Pedro Santana Lopes. Em que termos? Primeiro, o facto central da Presidência de Jorge Sampaio merece apenas umas breves páginas, as quais servem só para mostrar divisões na equipa de Belém (entre os moderados e os mais fanáticos socialistas). A dissolução da Assembleia da República deveu-se mesmo à demissão de Marcelo da TVI – e de Henrique Chaves como… ministro do Desporto! No entanto, José Pedro Castanheira, devidamente sustentado pelos assessores de Jorge Sampaio, absolve o Presidente do juízo histórico: afinal, os portugueses deram razão ao Presidente, atribuindo ao PS de José Sócrates uma vitória avassaladora.

3.1) Pois bem, aqui reside o erro na análise da decisão de Jorge Sampaio de precipitar a queda do governo Santana Lopes: a pergunta não deve ser o que os portugueses decidiram em 2005, mas sim se os mesmos factos, hoje, conduziriam à mesma decisão. Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa poderia dissolver a Assembleia da República alegando os mesmos factos? E aqui a resposta é inequívoca, mesmo entre os constitucionalistas que sugeriram a Jorge Sampaio a dissolução do parlamento: não, não poderia.

3.2) Caso contrário, a República Portuguesa entraria num estado de instabilidade permanente, ficando as maiorias políticas dependentes do “humor” dos Presidentes da República. Mais: bastaria ao Presidente da República invocar as sondagens – o melhor ou pior desempenho do governo nas “consultas populares telefónicas” – para legitimar a sua decisão de dissolver a Assembleia da República. Isto seria a eternização de uma mutação constitucional silenciosa, alterando a natureza do nosso regime político. E por que razão defendiam os constitucionalistas socialistas o protagonismo ilimitado do Presidente da República em 2004? Simples: porque julgavam que a Presidência da República era uma sua coutada privativa. Que a direita jamais chegaria ao Palácio de Belém. Enganaram--se, mais uma vez.

4) Se a doutrina dos assessores de Jorge Sampaio vingasse, a atual maioria política há muito que teria sido dissolvida: lembram-se das trapalhadas da Caixa? Das bofetadas de João Soares? Do fanatismo ideológico do Ministério da Educação liderado por Tiago Brandão Rodrigues? Da instabilidade potencial nos bastidores da geringonça?

5) Enfim, como será recordado Jorge Sampaio para a posteridade política nacional? Como um homem bom cujas qualidades humanas superam (em muito!) as suas qualidades políticas. Este é o melhor elogio que podemos formular quanto ao legado de Jorge Sampaio.