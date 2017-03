Faz-se isto, faz-se aquilo… e depois, bum!

A distração dos condutores é uma das maiores causas de acidentes rodoviários e das consequentes mortes e ferimentos. Tudo por coisas parvas que depois deixam o desabafo “se eu não tivesse feito isto ou aquilo...”. Então… não façamos!

Creio, sinceramente, que a maioria de nós andamos distraídos. Distraídos da vida, distraídos do que é essencial, por adjudicarmos a nossa total atenção ao acessório, e distraídos porque o caráter efémero dos tempos não ajuda muito a mergulhar em profundidade nas questões, nos problemas e nas coisas da vida.

Os estímulos artificiais são particularmente distrativos, porque a nossa parte “antiga” do cérebro está feita para entender e descodificar os estímulos naturais. Daí a facilidade de “funcionarmos” ouvindo pássaros, riachos ou o barulho do mar, e a dificuldade em gerirmos o quotidiano artificial entre carros, quatro paredes, ruídos, televisões e ecrãs.

Dado que estamos na estrada muito tempo, seja em meio urbano, seja em estradas ou autoestradas, e considerando que os acidentes rodoviários – apesar da espantosa melhoria verificada em Portugal – continuam a ser uma grande causa de morte, lesões e ferimentos, internamentos e incapacidades permanentes, há que ter uma especial atenção aos fatores que, entre outros, são determinantes para a ocorrência de acidentes rodoviários, seja de pequenos toques, que causam mais problemas de chapa e de seguros do que outra coisa, seja de casos fatais.

A distração dos condutores é um importante potenciador dos acidentes rodoviários. Dados do Crashworthiness Data System da American Automobile Foundation for Traffic Safety estimam que cerca de 25% a 30% dos acidentes rodoviários sejam causados por distração do condutor. Outros estudos evidenciaram percentagens ainda mais elevadas. Às consequências sociais e económicas dos acidentes rodoviários associa-se o número elevado de anos de vida potencialmente perdidos – em Portugal, crê-se que serão muitos milhares os anos que os portugueses não viveram, tendo em conta a esperança média de vida, devido à morte prematura por um acidente de viação.

Considera-se que ocorre distração sempre que o condutor tem um atraso no reconhecimento da informação necessária ao desempenho de determinada tarefa de condução e quando algum evento, atividade, objeto ou pessoa, no interior ou no exterior do veículo, compele a mudar a sua atenção da referida tarefa. A existência ou não de um fator causador permite a distinção entre um condutor distraído e um condutor desatento.

Face a uma distração, demonstrou-se que muitos condutores têm respostas relentadas aos estímulos externos, o que os leva a subestimar ou mesmo a ignorar regras e sinais inerentes a uma condução rodoviária segura. Há também uma evidência crescente de que um grande número de condutores não têm consciência da importância destes elementos distrativos no seu comportamento rodoviário. Enquanto as pessoas referem o uso do telemóvel como elemento perturbador, já desconsideram as conversas com os passageiros, o que não é o que os estudos técnicos ou as análises de acidentes indicam.

O ambiente de condução é cada vez mais complexo, com o aparecimento de várias fontes distrativas, quer interiores quer exteriores ao veículo. A crescente acessibilidade à tecnologia conduziu ao uso cada vez maior de fontes distrativas: telemóveis (sobretudo sms e internet), leitores de música, painéis informativos dinâmicos, assim como a maior instalação de acessórios eletrónicos nos veículos (GPS, por exemplo).

Por outro lado, a realidade externa impõe ao condutor um meio cada vez mais artificial (portanto, de mais difícil gestão em termos de estímulos), com vários elementos apelativos, como mobiliário urbano para informação (mupis), painéis, megaecrãs, informações comerciais, publicidade, prédios coloridos, montras e elementos similares.

Há um par de anos realizámos um estudo sobre o assunto, numa amostra de conveniência da sociedade portuguesa de 1005 indivíduos portadores de licença de condução para veículos ligeiros, analisando os dados de acordo com o sexo, idade e anos de carta de condução (Bento L., Cardoso L., Gomes A., Pereira A., Pereira P., Silva S., Sousa I. e Cordeiro M., Faculdade de Ciências Médicas, UNL).

A atividade de mexer no rádio, assinalada por 68% dos condutores, foi a atividade mencionada como fator distrativo realizada com maior frequência durante o último percurso feito pelos mesmos. As atividades referidas como maior risco para distração foram maquilhar-se (25%) e usar telemóvel (24%), sendo o primeiro o elemento apontado significativamente mais pelas mulheres, e o segundo pelos homens.

No que respeita à faixa etária, ver painéis informativos/publicitários foi considerado como elemento mais distrativo pelos condutores com mais de 64 anos. Há estudos que mostram que os idosos e as mulheres tendem a distrair-se mais com fatores externos ao veículo. Fumar não foi, nesta amostra, considerado muito distrativo, o que vai ao encontro dos achados de outros estudos.

O uso de telemóvel, por exemplo, outrora uma causa menor de distração, tornou-se um elemento de utilização frequente – no último percurso realizado pelos indivíduos da amostra, 30% dos inquiridos referiam ter falado sem alta voz; aliás, esta atividade foi percecionada como a que mais altera a forma de conduzir. Sabemos todos isso, até por experiência própria…

É fundamental refletir sobre a perceção de distrações pelos condutores, o que tornou mais relevante a urgência de reforçar e instituir medidas preventivas de forma a diminuir a prevalência das atividades referidas e reduzir as consequências que daí possam advir. A sensibilização dos condutores para esta problemática é também uma medida crucial no que à prevenção diz respeito.

Com a evolução da tecnologia, o ambiente tanto interno como externo ao veículo tornou-se mais complexo, constituindo os elementos distrativos a primeira causa de acidentes, de acordo com os dados da National Highway Traffic Safety Administration.

Muito há a fazer, e esperamos que os leitores tenham ficado mais sensibilizados para os fenómenos distrativos quando conduzem; acreditamos que, com um volante nas mãos, controlamos tudo e todos. Não é verdade. Somos biológica, psicológica e neurologicamente frágeis. É bom distrairmo-nos, mas de preferência quando não estivermos com uma “bomba” potente nas mãos, que é o que um automóvel é, mesmo a baixas velocidades.