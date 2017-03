Funchal, ilha da Madeira: cá do alto, da janela do avião, a ilha parece um rochedo plantado no meio do Atlântico. A cidade vê-se bem quando o avião se faz à pista de ocidente para oriente. Do lado esquerdo do aparelho, milhares de casas brancas trepando pela encosta verde. Foi aqui que nasceu Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, no dia 5 de fevereiro de 1985, filho de um cantoneiro chamado José Dinis dos Santos Aveiro e de uma cozinheira chamada Maria Dolores dos Santos Aveiro. Quando veio ao mundo, Cristiano Ronaldo já tinha duas irmãs: Elma e Cátia. E um irmão: Hugo. Dinis dos Santos Aveiro tinha uma admiração especial pelo então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. O seu último filho também se chamou Ronaldo.

Santo António é uma paróquia dos su-búrbios do Funchal, nos caminhos que levam para o interior da montanha, em direção ao Monte e à Camacha. E depois, até onde a vista alcança, há o pico dos Barcelos.

Dinis Aveiro, como era conhecido pelos amigos, fazia serviço de roupeiro no Andorinha, um clube amador que nasceu a 6 de maio de 1925 no bairro de Santo António. Foi aí, no campo do Andorinha, que Cristiano Ronaldo começou a jogar futebol. Era magrinho, muito magrinho. Aos dez anos, Ronaldo passou a jogar nos iniciados do Nacional. No ano seguinte chegou a Lisboa para ser absorvido pelas escolas do Sporting. Aurélio Pereira, o responsável pela equipa de olheiros do Sporting, caça-talentos por natureza, não teve dúvidas sobre as qualidades do menino que vira jogar no Funchal.

Nos seis anos seguintes, a casa de Cristiano Ronaldo seria a academia de Alcochete. O seu cerrado sotaque madeirense colocava entraves à sua ambientação no Continente e dificultava a sua integração social. Ronaldo era, muitas vezes, um menino só. Mas a bola trazia alegria a cada um dos seus dias. Aos 15 anos foi--lhe detetada uma taquicardia, ou seja, uma atividade excessiva da bombagem de sangue, algo que foi resolvido com uma pequena intervenção cirúrgica. Parecia ter sido marcado por um sinal divino.

A ilha mágica

Ronaldo volta a jogar hoje na Madeira, mas a ilha faz parte da sua vida desde sempre. Nunca deixou de a trazer no peito. Como em fevereiro de 2010, por exemplo, 21 de fevereiro para ser exato, no Estádio Santiago Bernabéu: marca um golo impressionante de livre direto e contribui para a goleada do Real Madrid ao Villareal: 6-2. Levanta a camisola e, na T-shirt que traz por baixo, pode ler-se, simplesmente: Madeira. A tragédia abatera-se sobre o lugar mágico da sua infância difícil. Na véspera, um temporal devastador assolara o território: 47 mortos, 600 desalojados, 250 feridos. Ronaldo estava com eles no centro da catástrofe, jogando o seu futebol maravilhoso num arremedo de alegria e tristeza. A alegria do golo, a tristeza da morte.

Já fora assim em Moscovo, na noite em que o desaparecimento de Dinis Aveiro chegou em forma de notícia. Ronaldo estava com a seleção, preparado para defrontar a Rússia. Teve um avião pronto para o levar para Londres, onde o pai fora internado. Preferiu ficar. Jogou com um fumo negro no braço. Toda a equipa jogou com um fumo negro no braço. Mais tarde, em Frankfurt, no Mundial da Alemanha, frente ao Irão, marcou o segundo golo de Portugal, de penálti. Ajoelhou-se no relvado e esticou um dedo para o céu. A sua dedicatória foi simples: “Para ti!” Para Dinis. Uma espécie de confrontação consigo mesmo e com os últimos fantasmas do passado. Ou talvez a travessia entre as duas margens que separam a infância da idade adulta. Um homem, portanto.

A pressa

“Vive depressa, morre cedo, deixa um cadáver bonito”, dizia a velha frase do pós-guerra, esse tempo em que a vida fora por demasiadas vezes obrigada a intervalos. Com Ronaldo, não há intervalos. Nem no jogo. Ele vive e joga com pressa. De cada vez que o árbitro apita aos 45 minutos, há nele uma irritação de menino que se vê obrigado a deixar a bola para ir lanchar às ordens da mãe.

Conheci Ronaldo ainda era um menino. As lágrimas que lhe encheram os olhos na final do Euro-2004, no Estádio da Luz, chorando amargamente a derrota dolorosa, foram também um momento de crescer. Lembro-me de lhe dizer: “Ainda tens muito para ganhar, no futebol e na vida.” Ele ganhou. Ou melhor, foi ganhando. Continua a ganhar. Como dizia Bertolt Brecht, “nem todos os que regressam a casa são vencedores, mas não há vencedor que não regresse a casa”.

Hoje, com a camisola da seleção de Portugal, de braçadeira de capitão no braço, Cristiano Ronaldo vai jogar no Funchal, a sua terra, na sua casa, e está no topo do mundo, mais alto do que os meros 8848 metros de altitude do Evereste. É ele e o seu universo. Ele e o seu povo. Ele e a sua gente. A Madeira está-lhe no sangue. É inevitável que o abrace num carinho infinito de mãe. A ilha que fica no ponto mais firme da ternura.