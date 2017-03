A reunião do Conselho de Estado está agendada para a próxima sexta-feira e Roberto Azevedo vai falar sobre a evolução futura do comércio internacional e os desafios que se colocam a Portugal, na Europa e no mundo.

Empossado a 9 de Março de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa convocou a primeira reunião do Conselho de Estado sob a sua presidência para 07 de Abril, desde logo com uma inovação: Convidou então o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, para falar sobre a situação económica e financeira europeia.

Esta é a quinta vez que Marcelo convoca o Conselho de Estado. O Presidente tem imposto uma periodicidade trimestral a estas reuniões.

Além do Presidente, integram o Conselho de Estado, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, o presidente do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, os presidentes dos governos regionais e os antigos Presidentes da República.

Têm ainda assento neste órgão político de consulta cinco cidadãos designados pelo Presidente da República e cinco personalidades eleitas pela Assembleia da República.