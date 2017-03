O golo da atleta do Sporting Tatiana Pinto frente ao Albergaria foi eleito o melhor do mundo, marcado durante o mês de fevereiro, numa votação no site Women's Soccer United.

O tento de Tatiana Pinto obteve 82% dos votos, conseguindo assim a vitória com uma margem esmagadora sobre as outras quatro finalistas.

A jogadora do Sporting marcou o golo num jogo contra o Albergaria, que o clube de Alvalade ganhou por 8-0, numa partida do Campeonato Nacional de Futebol Feminino.

Veja o golo aos 1m20s do vídeo