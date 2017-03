O Nacional de Montevideo, do Uruguai, não vai poder contar com Romero para os próximos jogos.

Durante a celebração do primeiro golo sobre o Liverpool, no passado domingo, o capitão da equipa do Nacional de Montevideo, Diego Polenta, festejou a vantagem e acabou por acertar com a sua chuteira na cara do seu colega de equipa, Romero, o qual ficou com o nariz partido.

O jogador caiu de imediato no relvado e teve de ser assistido, mas apesar deste incidente o jogador continuou em campo após a lesão.

Agora o médio não poderá marcar presença nos próximos jogos.

Recorde-se que Nacional de Montevideo venceu o Liverpool por 3-0.