Uma jovem, de 21 anos, morreu esta segunda-feira após ser atropelada por um comboio na linha da Beira Baixa, em Castelo Branco.

A vítima foi colhida mortalmente junto à saída da estação de Castelo Branco por um comboio Intercidades que seguia no sentido Lisboa- Covilhã.

Para o local foram acionados os bombeiros com dois operacionais e uma viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), mas já nada havia a fazer.

A vítima acabou por morrer no local, sendo desconhecidos os motivos que poderão ter originado o acidente.

Patrícia Pereira, de Vila Velha de Ródão, frequentava uma formação na Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Castelo Branco, perto do local do incidente.

A pagina pessoal de Facebook da jovem encheu-se de mensagens de condolências.