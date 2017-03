Foram detetados quatro casos de parotidite epidémica (papeira) na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), disse em comunicado a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

O departamento de saúde teve conhecimento da ocorrência de parotidite epidémica entre alunos da FEUP na semana passada e até há data estão confirmados quatro casos, estando sob investigação mais de uma dezena.

"Neste momento, a equipa responsável pela investigação do surto, sob a coordenação da ARS-Norte, está a trabalhar, em estreita colaboração, com os diferentes serviços de saúde e com a FEUP, de forma a conhecer a verdadeira dimensão do surto e a facilitar a implementação das medidas de prevenção e controlo", lê-se no comunicado.

"A ARS-Norte e a FEUP continuarão atentas à evolução deste surto e a desenvolver as medidas consideradas necessárias ao controlo da situação".

A parotidite epidémica, mais conhecida como papeira é uma doença contagiosa, provocada por um vírus e que se carateriza pelo aparecimento de febre, dores de cabeça, dores musculares, cansaço e dores e inchaço nas glândulas salivares do pescoço.

É uma doença benigna, que se transmite através das gotículas de saliva, durante a tosse, espirro ou a conversação, ou através da partilha de objetos e utensílios como copos, podendo a transmissão ocorrer ainda antes do aparecimento dos sintomas, explicou a ARS-Norte no mesmo comunicado.