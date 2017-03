É bom mas já foi melhor só lembra a portugueses...

Tínhamos feito 300 quilómetros e procurámos por todos os meios chegar a tempo de encontrar o restaurante aberto. Depois de várias chamadas conseguimos confirmar a mesa e garantimos que chegaríamos antes das três da tarde, hora a que a casa encerra a cozinha.

Deliciámo-nos com aquilo com que sonhávamos desde Lisboa e até repetimos meia dose: os filetes de polvo e o arroz do mesmo estavam divinais, acompanhados de um excelente vinho verde tinto, com nome de padre pecaminoso. No meio de tanta risada – a vida sem isso não tem muita graça... – dirigimo- -nos ao hotel, onde a conversa com os empregados deslizou para o restaurante em causa: “Muitos clientes dizem- -nos que já foi bem melhor e alguns até dizem que não voltam lá.”

Voltei a rir-me e disse que não concordava, mas respeitava a opinião dos outros. Na verdade, não é bem assim. Irrita-me um pouco a mentalidade portuguesa de, quando vamos a qualquer lugar, gostarmos de dizer que é bom mas já foi melhor. Há como que um complexo de elogiar e acredita-se que quem é crítico fica mais bem-visto. Eu, pelo contrário, adoro elogiar o que é bom e, quando vou a algum lugar, procuro desfrutar do que vou à procura. Mas nós, portugueses, temos ainda alguns complexos que vamos levar anos a perder. Adoramos polémicas sem qualquer sentido e alimentamo-las até à exaustão.

O mais recente episódio diz respeito ao aeroporto da Madeira, que passará a ter o nome de Cristiano Ronaldo. Tal designação vai fazer o país mais feliz ou infeliz? É-me completamente indiferente, da mesma forma que o é o aeroporto do Porto chamar-se Sá Carneiro – aqui, o mau gosto é mais evidente, pois o antigo primeiro-ministro morreu num acidente de aviação. E alguém chama aeroporto Humberto Delgado ao de Lisboa? Creio que não. Amanhã, o craque vai ter o seu nome em letras garrafais no dito aeroporto. Podiam ter escolhido o nome do responsável pela obra magnífica que faz da Madeira a ilha com um dos aeroportos mais incríveis em termos de engenharia, mas preferiram prestigiar o craque da ilha. É apenas um nome e nada mais.