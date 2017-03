Dezasseis anos depois de ter encerrado a carreira profissional no Sporting, Yordanov foi protagonista de uma reportagem emotiva no... Brasil. E tudo porque o repórter Marcelo Canellas, da Globo, decidiu ver o que era feito do antigo internacional búlgaro, que tinha entrevistado em Paris, durante o Mundial 98, pouco depois de o antigo avançado leonino ter ficado a saber que padecia de esclerose múltipla.

Agora, o mesmo jornalista resolveu viajar até Sófia para se reencontrar com Yordanov e fazer uma nova entrevista, na qual mostrou ao antigo capitão do Sporting três depoimentos de ex-colegas brasileiros seus nos tempos de Alvalade: César Prates, André Cruz e Leandro Machado. O ex-avançado, hoje adjunto do Beroe, da primeira divisão do seu país, não conteve as lágrimas.

Durante a peça, Yordanov recordou a sua estreia na seleção búlgara - precisamente contra o Brasil -, abordou a luta constante contra a esclerose múltipla (uma doença crónica que não tem cura) e ainda revelou ter superado, em 2003, um cancro nos intestinos. Um depoimento marcante daquele a que Canellas chamou o "Leão da Bulgária".

Yordanov, recorde-se, representou o Sporting de 1991 a 2000, totalizando 210 jogos e 70 golos com a camisola dos leões. Conquistou um campeonato, uma Taça (na qual apontou os dois golos da vitória na final frente ao Marítimo, por 2-0) e uma Supertaça pelo clube verde e branco.

Veja aqui a reportagem da Rede Globo: